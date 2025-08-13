Esta sería la cantidad que Nodal consideraría “justa” como pensión para su hija Inti

La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, rompió el silencio sobre la pensión alimenticia que Christian Nodal le otorga para su hija Inti, fruto de su relación pasada. En declaraciones ofrecidas a la prensa mexicana el pasado lunes 11 de agosto, Cazzu reconoció que no considera justa la cantidad que actualmente recibe, alegando que “los gastos son elevados”.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, expresó la intérprete.

Aunque evitó dar detalles sobre la cifra exacta, versiones publicadas en medios internacionales aseguran que Cazzu habría solicitado a Nodal una pensión mensual de 135 mil dólares, cantidad que fue considerada “exagerada” por el equipo legal del cantante.

Según el mismo medio, el intérprete de ‘Kbrón y Medio’ habría apelado la solicitud y ganado la disputa legal, logrando reducir la pensión a 7 mil dólares mensuales, cifra que él consideraría más justa y proporcional a sus obligaciones.

