Un nuevo caso de presunto bullying genera preocupación en el barrio Santa Rosita, de Santa Cruz, donde una estudiante denunció haber sido víctima de agresiones físicas dentro de su unidad educativa. La menor relató entre lágrimas que teme volver al colegio y afirma que las autoridades no actuaron pese a informar lo ocurrido.

Según la denuncia, la agresión se registró la jornada anterior, cuando una compañera de curso la atacó mientras ella se encontraba en su asiento.

“Yo estaba en mi mesa, tranquilita, en mi lugar de asiento, y ella fue y me golpeó la mesa. Yo no me dejé y de enojada igual le jaloneé el cabello, y entonces ella vino, me quiso agarrar del cuello y me tiró al suelo”, relató la estudiante, aun visiblemente afectada.

Consultada sobre cuántas personas participaron en la agresión, la menor aclaró que se trató de una sola compañera.

“Fue una chica, una pelada. Yo no le he hecho nada, ella vino a agredirme”, manifestó.

La estudiante asegura que no es la primera vez que la agresora la molesta, aunque nunca antes había ocurrido un ataque de esta magnitud. “Tengo miedo, yo no quiero ir al colegio. Es la primera vez que pasa así, pero al comienzo de año igual me molestaba. Yo no le hago nada”, explicó con la voz entrecortada.

Pese a haber informado lo ocurrido a la dirección del establecimiento, la menor afirma que no recibió apoyo.

“Sí, le conté al director, pero el director no hizo nada al respecto. Más bien la defiende a la chica”, declaró.

La estudiante presenta moretones en el cuello y el brazo, presuntamente producto de la agresión. “Aquí me ahorcó, está morete; y aquí por mi brazo también está morete”, detalló.

Por su parte, la madre de la víctima anunció que formalizará la denuncia en la unidad educativa y posteriormente ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Esto no puede quedar impune. Yo quiero que me ayuden, por favor, que el director haga algo. Yo no voy a dejar esto así”, afirmó.

La progenitora aseguró además que su hija ya no quiere asistir a clases por temor. “Le tiene miedo a esa chica. Quiero que por favor la expulsen o le den una sanción”, señaló.

Hasta el cierre de esta edición, el director del establecimiento no brindó ninguna declaración respecto al caso. La familia espera que, con la denuncia formal, se inicie una investigación que determine responsabilidades y garantice la seguridad de la menor.

