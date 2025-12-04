¡No hay menudencias en los mercados cruceños! Vendedores acatan paro indefinido

Vendedores de menudencias iniciaron este jueves un paro indefinido en protesta por el incremento “injustificado” del precio del menudo de res. La medida es acatada en todos los mercados de Santa Cruz, según informó la presidenta del sector, Fernanda Sejas, quien explicó que la subida se debe a la intervención de intermediarios y a prácticas que calificó como “desleales”.

De acuerdo con la representante, el precio del hígado —uno de los productos más demandados— alcanzó los 30 a 32 bolivianos por kilo, cuando anteriormente se comercializaba entre 12 y 14 bolivianos.

“Nuestros compañeros van a los frigoríficos, pero los servicieros les quitan el producto pagando más y elevando artificialmente el precio”, denunció.

Indicó además que algunos comerciantes continúan vendiendo pese a la instrucción del paro, lo que calificó como una práctica que perjudica al gremio y presiona aún más los precios al alza. “Pedimos a la población y a las amas de casa que nos apoyen, porque esta lucha también es por ellas”, expresó.

Los comerciantes reclaman que se restablezca el sistema anterior, en el que trabajaban directamente con los frigoríficos, sin intermediarios.

Señalan que antes compraban una caja de hígado en 250 bolivianos, mientras que actualmente debe pagarse entre 700 y 736 bolivianos, lo que imposibilita mantener precios accesibles.

El paro continuará de manera indefinida hasta que se logre una reducción del costo del menudo y se regularice la cadena de suministro.

