"Está traumada": madre denuncia que su hija es víctima de bullying

Una madre de familia denunció públicamente que su hija, estudiante de cuarto año de secundaria, viene siendo víctima de constantes episodios de bullying dentro de su institución educativa en Santa Cruz.

Según relató, la situación se agravó al punto de llegar a agresiones físicas que han dejado a la menor con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

La madre explicó que el último incidente ocurrió durante el horario de clases, cuando una compañera de aula habría atacado a su hija sin motivo aparente."Aquí la agarró de su cuello y la empujó, la tumbó. Mi hija se levantó y se defendió, pero ya no es la primera vez que la agreden", señaló con preocupación.

Asegura que, pese a reiterar sus quejas al director del colegio, no ha recibido respuestas ni medidas concretas para proteger a la menor. "Le hacen bullying en el colegio y el director no hace caso. Quiero que tome cartas en el asunto", reclamó.

La menor, según manifestó su madre, se encuentra afectada emocionalmente por la violencia y ha desarrollado un fuerte rechazo a asistir a clases. "Ya no quiere ir al colegio, ha quedado traumada. Yo como madre tengo temor, me siento desesperada", agregó.

El hecho se habría registrado en el aula correspondiente al cuarto “C” de secundaria. La madre solicita la intervención de la Defensoría y exige la expulsión de la presunta agresora. "Quiero una garantía, que la expulsen. No quiero verla ni en pintura cerca de mi hija", expresó.

