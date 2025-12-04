Cappo denuncia robo de toneladas de soya y exige sanciones más duras

Los implicados serían delincuentes reincidentes que operan cada campaña agrícola y que, pese a ser detenidos, vuelven a las rutas por la falta de penas estrictas.
04/12/2025 7:58
Productores del norte cruceño denunciaron nuevamente el robo sistemático de cargas de soya durante la presente campaña agrícola. Según informó Demetrio Pérez, presidente de Anapo, los delincuentes habrían sustraído entre 5 y 7 toneladas de grano, y varias personas ya fueron aprehendidas por estos hechos.
Pérez señaló que este problema se repite año tras año y que, pese a las detenciones ocasionales, los mismos grupos delictivos vuelven a operar cada campaña debido a las débiles sanciones judiciales.
“La pena a veces es muy leve. Los jueces se dejan comprar por unos cuantos reales y vuelven a salir para la próxima campaña”, lamentó.
El dirigente explicó que las bandas criminales actúan principalmente en el trayecto entre las propiedades agrícolas y los centros de acopio. Indicó que incluso existen antecedentes de camiones y tráileres robados completos, los cuales posteriormente fueron abandonados en localidades como Montero.
Pérez no descartó la posible participación de algunos choferes y transportistas, quienes, según afirmó, podrían estar involucrados en la venta clandestina de parte de la carga. “Los choferes se dedican a vender la soya, incluso con conocimiento de algunos propietarios de los vehículos”, denunció.
Ante esta situación, el sector productivo pide que el Estado y las autoridades judiciales actúen con mayor firmeza. Pérez destacó la necesidad de modificar el Código Penal para establecer sanciones más duras y permitir incluso la incautación de bienes a los implicados.
“La pena debe ser máxima; mínimo de 10 a 15 años, sin indulto”, afirmó.
Mientras tanto, los productores se ven obligados a reforzar sus propios mecanismos de seguridad y acompañar personalmente el transporte de sus cargas para evitar nuevos robos.
“Más allá de la cantidad, es el hecho. Sea media tonelada o una tonelada, es el sacrificio del productor”, añadió el representante.
