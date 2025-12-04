Cappo denuncia robo de toneladas de soya y exige sanciones más duras

Productores del norte cruceño denunciaron nuevamente el robo sistemático de cargas de soya durante la presente campaña agrícola. Según informó Demetrio Pérez, presidente de Anapo, los delincuentes habrían sustraído entre 5 y 7 toneladas de grano, y varias personas ya fueron aprehendidas por estos hechos.

Pérez señaló que este problema se repite año tras año y que, pese a las detenciones ocasionales, los mismos grupos delictivos vuelven a operar cada campaña debido a las débiles sanciones judiciales.

“La pena a veces es muy leve. Los jueces se dejan comprar por unos cuantos reales y vuelven a salir para la próxima campaña”, lamentó.

El dirigente explicó que las bandas criminales actúan principalmente en el trayecto entre las propiedades agrícolas y los centros de acopio. Indicó que incluso existen antecedentes de camiones y tráileres robados completos, los cuales posteriormente fueron abandonados en localidades como Montero.

Pérez no descartó la posible participación de algunos choferes y transportistas, quienes, según afirmó, podrían estar involucrados en la venta clandestina de parte de la carga. “Los choferes se dedican a vender la soya, incluso con conocimiento de algunos propietarios de los vehículos”, denunció.

Ante esta situación, el sector productivo pide que el Estado y las autoridades judiciales actúen con mayor firmeza. Pérez destacó la necesidad de modificar el Código Penal para establecer sanciones más duras y permitir incluso la incautación de bienes a los implicados.

“La pena debe ser máxima; mínimo de 10 a 15 años, sin indulto”, afirmó.

Mientras tanto, los productores se ven obligados a reforzar sus propios mecanismos de seguridad y acompañar personalmente el transporte de sus cargas para evitar nuevos robos.

“Más allá de la cantidad, es el hecho. Sea media tonelada o una tonelada, es el sacrificio del productor”, añadió el representante.

Mira la programación en Red Uno Play