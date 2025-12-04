Cunde la preocupación y el temor entre los ciudadanos del municipio de Quillacollo, en el Valle Bajo, debido a la creciente actividad de pandillas que aterrorizan la zona. La denuncia se centra en un brutal ataque donde un joven de 20 años fue víctima de múltiples puñaladas.

La madre del joven agredido denunció el hecho, identificando a los presuntos responsables como integrantes de la banda denominada 'Panteras Negras'.

Siete puñaladas y miedo a la represalia

La mujer relató con angustia la gravedad del ataque que sufrió su hijo:

"Ha sido agredido por una pandilla, que se hacen llamar Panteras Negras. A ese chico lo tengo identificado, todas sus redes, sus TikToks, habían sabido hacer sus 'matinés', todo. Y yo la verdad tengo miedo por la integridad de mi hijo, por ahí me lo pueden hacer algo. Y pido a las autoridades que hagan algo, porque no es justo que ha tenido siete puñaladas mi hijo... Por ahí ahorita no hubiera estado contando ya con mi hijo vivo, me lo hubieran matado".

El abogado de la víctima confirmó la identificación del grupo y advirtió que los delincuentes continúan libres, atemorizando a la población. Indicó que la pandilla está realizando fechorías en Quillacollo y ya tienen un historial reciente de violencia.

"Los mismos hace aproximadamente diez días ingresaron a un local donde identificaron un sujeto para robarle, que es un joven de 22 años, propinándole puñaladas y la más considerable es la que está cerca al rostro, que le desfigura la cara", detalló el defensor.

La madre y el abogado hacen un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales para que actúen con celeridad. Subrayan la necesidad de detener a los responsables de los ataques antes de que causen una nueva tragedia y desarticular a esta pandilla que opera con total impunidad en el municipio.

