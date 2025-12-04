¡Salió volando! Motocicleta circulaba en dirección contraria y choca con un auto | VIDEO

Un impactante accidente vial fue captado por cámaras de videovigilancia en el Pueblo de Tetelpan, Ciudad de México, y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video, se observa cómo un camión de pasajeros se detiene para darle el paso a un automóvil negro que intentaba incorporarse al segundo carril de la avenida. En ese momento, una motocicleta que circulaba en sentido contrario a alta velocidad colisiona violentamente contra el lado izquierdo del vehículo particular.

A pesar de que el motociclista intentó esquivar el automóvil, salió volando varios metros adelante sobre el asfalto. Testigos, incluido otro motociclista que también circulaba en sentido contrario, acudieron rápidamente para auxiliarlo y ayudar a levantar su vehículo.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han confirmado el estado de salud del motociclista ni las posibles sanciones derivadas del incidente.

Mira la programación en Red Uno Play