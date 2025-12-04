TEMAS DE HOY:
Niña muere al caer al río Juan José Zúñiga feto en descomposición

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Salió volando! Motocicleta circulaba en dirección contraria y choca con un auto | VIDEO

El accidente ocurrido en México y captado en video, se volvió viral en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/12/2025 22:06

México

Escuchar esta nota

Un impactante accidente vial fue captado por cámaras de videovigilancia en el Pueblo de Tetelpan, Ciudad de México, y se viralizó rápidamente en redes sociales. 

En el video, se observa cómo un camión de pasajeros se detiene para darle el paso a un automóvil negro que intentaba incorporarse al segundo carril de la avenida. En ese momento, una motocicleta que circulaba en sentido contrario a alta velocidad colisiona violentamente contra el lado izquierdo del vehículo particular.

 

A pesar de que el motociclista intentó esquivar el automóvil, salió volando varios metros adelante sobre el asfalto. Testigos, incluido otro motociclista que también circulaba en sentido contrario, acudieron rápidamente para auxiliarlo y ayudar a levantar su vehículo.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han confirmado el estado de salud del motociclista ni las posibles sanciones derivadas del incidente. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD