VIDEO: Pretoria se viste de invierno extremo en pleno verano de Sudáfrica

Johannesburgo, otra de las grandes ciudades afectadas que se vistió de blanco.

Ligia Portillo

03/12/2025 11:02

VIDEO: Pretoria se viste de invierno extremo en pleno verano de Sudáfrica. Foto: Captura de pantalla
Sudáfrica

Lo que parecía un día normal en la capital sudafricana se convirtió en un espectáculo congelado. Este martes, los habitantes de Pretoria despertaron con calles, autos y jardines cubiertos de hielo y nieve tras una inesperada tormenta de granizo, que dejó imágenes dignas de Siberia.

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran un paisaje insólito, automóviles atrapados entre montículos de granizo, techos dañados y peatones sorteando verdaderos “ríos de hielo” formados en avenidas y calles principales.

Johannesburgo, otra de las grandes ciudades afectadas, también sufrió las consecuencias con inundaciones, daños en viviendas, centros comerciales y carreteras.

Autoridades locales ya realizan evaluaciones para cuantificar el impacto de la tormenta y coordinar la asistencia a los más afectados, mientras los residentes aún recuperan la normalidad tras este inusual fenómeno climático.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

