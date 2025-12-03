Llegaron los mundialistas: La Verde de talla baja en exclusiva con Red Uno

La selección boliviana de talla baja, que consiguió su clasificación al Mundial de Marruecos 2026 tras obtener el cuarto lugar en la Copa América, estuvo como invitada especial en El Mañanero de la Red Uno de Bolivia. Durante su participación, los representantes del equipo expresaron su alegría por el resultado y su compromiso con lo que se viene.

Olivia Ojopi, representante de la delegación, destacó el valor del logro obtenido:

“Estamos muy contentos por traer el cuarto lugar en la Copa América y, más aún, por la clasificación al Mundial de fútbol de talla baja que se va a realizar en Marruecos entre octubre y noviembre del próximo año. Estamos esperando la confirmación de la fecha”.

Aoki Pereira, jugador de La Verde de talla baja, compartió su satisfacción por el esfuerzo del equipo:

“Orgullosos de haber clasificado en el cuarto lugar. Hay que seguir entrenando y esforzándonos para el Mundial. Metí un gol a Japón en la fase de grupos y con eso me siento orgulloso; hemos luchado por Bolivia”.

El entrenador Carlos Trujillo, quien condujo al equipo hacia el boleto mundialista, resaltó el nivel competitivo del torneo:

“Estamos muy contentos y satisfechos por el logro, ese era el objetivo: llegar entre los cuatro mejores para clasificar al Mundial. Se pudo lograr con el esfuerzo de ellos. Ahora todo es competitivo, no se trata de hacer amistades. Antes éramos más de inclusión, pero ahora los equipos están muy fuertes. A ninguno respetamos ni agachamos la cabeza porque queríamos clasificar”.

Finalmente, Olivia Ojopi anunció que desde enero iniciarán los microciclos de preparación y convocatorias para integrar nuevos talentos a la selección. También hizo un llamado a las instituciones:

“Pedimos a las empresas públicas y privadas que puedan apoyarnos para tener un buen rendimiento y entrenar de manera eficiente con el respaldo de cada uno”.

Mira la programación en Red Uno Play