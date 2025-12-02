Oriente convoca a Asamblea Extraordinaria para este viernes

A través de sus redes sociales, Oriente Petrolero convocó a sus socios a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en la calle René Moreno N.º 440 desde las 19:30, donde se detallan cinco puntos en el orden del día.

Estos son los temas que se abordarán en la Asamblea Extraordinaria del club Albiverde:

(Inc. c) Aceptar o rechazar la renuncia del presidente del Directorio. (Inc. e) Designar una Comisión de Administración Temporal del Club. (Inc. g) Aprobar la convocatoria a elecciones anticipadas. (Inc. h) Conocer y resolver cualquier asunto o problema que se presente en el Club. Elegir a cuatro (4) socios presentes como representantes de los asistentes para la firma del acta.

Además, el comunicado aclara que, en caso de no existir el quórum mínimo para iniciar la Asamblea, se esperarán 30 minutos desde la hora fijada, conforme al Art. 21 del Estatuto. Pasado ese tiempo, la reunión se llevará a cabo con el número de socios presentes.

El directorio también recordó que los asistentes deberán acreditar su condición de socios portando su carnet de identidad y la credencial del Club.

