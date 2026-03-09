Debate subnacionales 2026: El 95% de candidatos ya confirmó su participación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que este miércoles se realizará el debate nacional entre candidatos a gobernadores, en el marco del proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, y aseguró que hasta el momento el 95% de los postulantes confirmó su participación.

Durante una conferencia de prensa, Ávila calificó el avance de la organización como “muy positivo”, destacando que la gran mayoría de delegados y candidatos ya confirmó su presencia en los debates departamentales y municipales.

“Tenemos el 95% de confirmación de delegados a los debates, tanto departamentales como municipales. Esto nos permite avanzar en la realización de los debates”, señaló.

Sorteo definirá orden de intervención

El presidente del TSE explicó que este martes se realizará un sorteo público en los nueve departamentos del país, en el que participarán los delegados de los candidatos para definir el orden de intervención durante los debates.

Metodología del debate

Se aprobó la metodología y duración de los encuentros, que permitirán a los postulantes presentar sus propuestas y responder cuestionamientos.

Cada candidato contará con un tiempo determinado para explicar sus propuestas sobre temas clave para cada departamento y posteriormente se habilitará un bloque de preguntas entre los propios candidatos, con posibilidad de réplica y dúplica.

“Todos los candidatos van a tener el mismo tiempo para explicar su propuesta y también responder las preguntas de los otros candidatos”, explicó.

Horario y duración del debate

Según el cronograma del TSE, los debates se desarrollarán entre las 20:30 y 21:00 horas, dependiendo del departamento.

En La Paz y Santa Cruz, los debates iniciarán a las 21:00 y tendrán una duración aproximada de tres horas, dependiendo de la cantidad de candidatos.

Ejes temáticos

Los ejes temáticos estarán enfocados en las principales necesidades de cada departamento, como economía, salud, educación, autonomía, infraestructura y desarrollo regional.

Transmisión abierta

El presidente del TSE indicó que los debates serán transmitidos en señal abierta, por lo que cualquier medio de comunicación, radio o canal de televisión podrá retransmitirlos libremente.

Finalmente, Ávila invitó a la población a seguir los debates para fortalecer el voto informado.

“El miércoles será el gran debate de gobernadores y el próximo domingo el gran debate de candidatos a alcaldes”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play