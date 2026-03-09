Cochabamba ya recibió el 82% del material electoral; advierten baja asistencia de jurados a capacitación

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que ya se instaló el Centro Departamental Logístico donde se almacena y organiza el material electoral para los comicios en el departamento.

El centro fue habilitado en el hotel Regina, en el municipio de Tiquipaya, donde actualmente se recibe el material que llega desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los proveedores.

Quinteros explicó que el material es almacenado bajo estrictos protocolos, posteriormente revisado y clasificado por circunscripción y recinto electoral. Luego se procede al armado de las maletas electorales que serán distribuidas a los recintos del departamento.

“Estamos aproximadamente con un 82% del material recibido. Durante el fin de semana llegó una nueva remesa y esta semana comenzaremos con el armado de las maletas electorales”, indicó.

El presidente del TED explicó que se coordina con la Policía Boliviana y el Ejército de Bolivia para garantizar la cadena de custodia del material electoral. En el centro logístico ya se asignaron custodios policiales que controlan el ingreso de personas y resguardan la seguridad.

Asimismo, informó que el material destinado a recintos alejados será enviado con al menos cuatro días de anticipación para prevenir dificultades por condiciones climáticas o de transporte.

Baja asistencia a capacitaciones de jurados

Quinteros también expresó preocupación por la baja asistencia a las capacitaciones de jurados electorales. Aunque más del 70% de los ciudadanos sorteados ya fueron notificados, solo el 14% asistió hasta ahora a los cursos de formación.

“Tenemos dos semanas para la capacitación y muchos ciudadanos suelen asistir a último momento. Esperamos que acudan antes”, señaló.

Recordó que los jurados que no cumplan con su capacitación o con la función asignada pueden enfrentar una multa de 1.650 bolivianos, equivalente al 30% del salario mínimo, además de ocho horas de arresto o trabajo comunitario.

Para facilitar la asistencia, el TED habilitó centros permanentes de capacitación en varios puntos del departamento, entre ellos la Universidad Mayor de San Simón, el centro de convenciones Víctor Blajot, el teatro Teófilo Vargas en Quillacollo, el museo municipal de Sacaba y la antigua estación del tren.

Datos del proceso electoral

En el departamento de Cochabamba están habilitados 1.407.069 ciudadanos en el padrón electoral. Para atender la jornada de votación se sortearon 37.164 jurados que conformarán 6.194 mesas de sufragio.

Además, el TED designó 1.258 notarios electorales y habilitó 835 recintos de votación en todo el departamento.

Prohibiciones y debates

Las autoridades electorales también recordaron que 72 horas antes de la votación entrará en vigencia el Auto de Buen Gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y las reuniones colectivas.

En paralelo, el TED prevé organizar debates electorales: el 11 de marzo para candidatos a la Gobernación y el 15 de marzo para candidatos a alcaldes de capitales de provincia.

Finalmente, Quinteros informó que en los próximos días se conocerán avances sobre la implementación del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), cuyo proceso técnico se encuentra en desarrollo.



Mira la programación en Red Uno Play