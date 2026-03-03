TEMAS DE HOY:
TSE resuelve impugnaciones y mantiene sesión permanente ante nuevas demandas

La Sala Plena asegura que el calendario electoral avanza con normalidad y ya inició la distribución de material.

Red Uno de Bolivia

03/03/2026 13:54

Foto: El secretario de Cámara, Fernando Arteaga.
Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que resolvió todas las apelaciones vinculadas a demandas de inhabilitación de candidaturas para las elecciones subnacionales. No obstante, aclaró que el calendario permite presentar nuevas acciones hasta el 7 de marzo.

El secretario de Cámara, Fernando Arteaga, señaló que la Sala Plena se encuentra en sesión permanente para atender cualquier recurso administrativo o jurisdiccional que se interponga en los próximos días.

“Se han resuelto todas las apelaciones que tienen que ver con demandas de inhabilitación. Sin embargo, hasta el 7 de marzo se pueden presentar nuevas demandas. Si fuera el caso, el Tribunal Supremo Electoral está en sesión permanente para resolverlas de la manera más oportuna”, afirmó.

Más de mil recursos atendidos

Arteaga detalló que en menos de dos semanas el TSE resolvió más de 1.000 recursos de impugnación y revisión, incluidas solicitudes de inhabilitación.

Además, informó que se atendieron 20 acciones constitucionales, todas con denegación de tutela por parte de las salas correspondientes.

Según la autoridad, esta situación permite que el proceso electoral continúe conforme a la normativa vigente y la Constitución.

Avanza la logística electoral

En cuanto a la logística, el secretario indicó que ya comenzó la distribución de material electoral en algunos departamentos, como Cochabamba, y que en los próximos días se enviará a regiones como Cobija (Pando), Trinidad (Beni) y Tarija.

El TSE reiteró que el calendario electoral se mantiene vigente y que las actividades avanzan según lo programado.

 

 

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

