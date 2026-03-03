Cainco impulsa voto informado con foro de aspirantes a la Gobernación

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) llevó adelante este martes el foro denominado “Propuestas de Candidatos – Elecciones Subnacionales 2026”.

El evento contó con la participación de los aspirantes a la Gobernación de Santa Cruz: Branko Marinkovic, Guido Nayar, Otto Richter, Luis Fernando Camacho y Juan Pablo Velasco.

“Abrimos un espacio de diálogo”

Durante el foro, el presidente de CAINCO, Jean Pierre Antelo, destacó que el objetivo principal es promover un voto informado.

“Como Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, como CAINCO, hemos abierto este espacio de diálogo en el marco de ‘Uno Decide 2026’, con el fin de poder escuchar las propuestas de los candidatos para las elecciones subnacionales”, señaló.

Antelo subrayó que se busca que ciudadanos, empresarios y votantes cuenten con la información necesaria para emitir un voto consciente y responsable.

Coincidencias clave entre los aspirantes

Más allá de las diferencias políticas, el foro dejó puntos de coincidencia en temas estratégicos para el departamento:

🔹 Desarrollo productivo

Hubo consenso en impulsar el Hub logístico en Viru Viru y avanzar en la explotación del Mutún, considerado uno de los mayores yacimientos de hierro del mundo.

🔹 Energía

Los candidatos plantearon propuestas vinculadas a incentivos para energías renovables, especialmente solar, y mayor exploración de hidrocarburos.

🔹 Seguridad jurídica

Se remarcó la necesidad de despolitizar normas y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera al departamento.

“Lo que buscamos es que el ciudadano, el empresario y el votante en Santa Cruz tenga la información necesaria para poder emitir un voto consciente y responsable”, reiteró Antelo, destacando las coincidencias en torno al desarrollo productivo y la estabilidad normativa.

El foro se convierte así en uno de los primeros escenarios formales de exposición de propuestas rumbo a las Subnacionales 2026, en un contexto donde el sector empresarial apuesta por mayor previsibilidad y crecimiento económico para Santa Cruz.

