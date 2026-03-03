YPFB desvincula a 410 funcionarios en proceso de reestructuración técnica

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, en el marco de su proceso de reestructuración técnica, desvinculó a 410 funcionarios con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia institucional.

Según la estatal, varios de los exfuncionarios ya enfrentan procesos por presuntamente haber afectado las operaciones de la empresa. En algunos casos, las investigaciones avanzan con medidas cautelares.

“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a todos los responsables de cualquier daño económico o técnico a la empresa”, manifestó el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores.

De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría designado de manera irregular a funcionarios vinculados al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, presuntamente para protegerlos y generar inestabilidad interna.

La actual gerencia, en coordinación con el área legal, inició procedimientos para anular dichas designaciones.

Asimismo, se detectaron movimientos de cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad, que, según la empresa, habrían buscado encubrir responsabilidades dentro de la estructura.

También se identificaron indicios de nepotismo, con el presunto ingreso de familiares de funcionarios. Actualmente se revisa la documentación para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos.

