El momento más tierno de los Actor Awards lo protagonizó Teyana y su hija

La alfombra roja de los Actor Awards 2026 tuvo su cuota de glamour, pero también de ternura. La protagonista fue Teyana Taylor, quien llegó acompañada de su hija menor, Rue Rose Shumpert.

No es la primera vez que la pequeña —de cinco años— acompaña a su madre a un evento de esta magnitud. Debutó en 2023 durante el estreno de A Thousand and One en Nueva York, donde apareció con un conjunto a juego junto a su hermana Junie.

Mini estilista en acción

En esta ocasión, Rue volvió a conquistar a los fotógrafos. Con total naturalidad, hizo guiños a las cámaras y protagonizó el instante más comentado de la noche: ayudar a su madre a acomodar la cola del vestido, como si fuera su asistente personal.

La niña ajustó el bajo con gracia y seguridad, demostrando complicidad absoluta con Taylor y una soltura que muchos interpretaron como una señal de que podría seguir los pasos artísticos de su madre.

Glamour con sello neoyorquino

Para la gala, Teyana eligió un diseño de Thom Browne, firma que ha lucido en varias ocasiones. El vestido, de corte sirena, combinó un corsé con estampado abstracto en tonos nude y gris que acentuaba su silueta, con una falda larga de lentejuelas plateadas.

El detalle asimétrico en el hombro y las delicadas joyas en forma de hojas complementaron el look, alineándose con el código de vestimenta del evento, que buscaba “reimaginar el glamour de Hollywood de los años 20 y 30”.

Pero más allá del diseño y las tendencias, fue el gesto espontáneo de Rue el que terminó llevándose todos los aplausos. Porque, entre flashes y lentejuelas, madre e hija demostraron que el estilo también puede ir de la mano con la dulzura.

