¡Nodal explota contra Cazzu!: "Se necesitan dos neuronas para entender que es una burla hacia mí"

La tregua terminó. Lo que comenzó como una simple línea en una canción de reggaetón titulada 'Rosita', donde Rauw Alejandro y Jhayco cantan: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", ha desatado una guerra total de declaraciones en pleno 2026. Tras el reciente comunicado de Cazzu, donde calificó la obra como una "pieza olvidable" y acusó a Nodal de un "abandono" que afectó a su hija, el sonorense no se quedó callado y arremetió con dureza a través de sus canales oficiales.

"Es una canción para perrear, no un tratado de ética"

Visiblemente molesto por la magnitud que tomó el conflicto, Nodal salió en defensa de la libertad creativa del género urbano y minimizó la frase que lo compara con su rápido matrimonio con Ángela Aguilar.

"¡El diablo! Qué dramón por una barra... Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada", expresó el cantante, subrayando que en el género urbano las exageraciones y los nombres propios son recursos comunes.

El contraataque: Fotos con "quien dañó la relación"

Sin embargo, el punto más álgido de su respuesta llegó cuando Nodal cuestionó la moralidad de Cazzu. El mexicano acusó a la "Jefa" de tener una "indignación selectiva", revelando tensiones previas que hasta ahora permanecían en la sombra.

"Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo", disparó Nodal, sugiriendo que Cazzu mantiene cercanía con personas que, según él, fueron responsables de la crisis que vivieron como pareja. Además, le recriminó seguir colaborando con los mismos artistas que ahora critica por "traición".

Un límite claro: Su hija Inti

Nodal también aprovechó para enviarle un mensaje directo sobre la exposición de su hija en esta pelea mediática. El cantante calificó de "sagrada" la maternidad y pidió que no se utilice a la menor como "escudo" o "bandera" para reforzar narrativas personales.

La postura de Nodal: Asegura que sus abogados siguen buscando soluciones reguladas para ver a su hija y que "hablando se entiende la gente".

La postura de Cazzu: Mantiene que el problema no es el "alma enamorada" de Nodal, sino la crónica de un abandono.

Mientras la industria se divide —con figuras como Bad Bunny dejando de seguir a Rauw Alejandro en apoyo a la argentina y La Joaqui enviando mensajes de solidaridad a Julieta—, Nodal cierra el capítulo pidiendo que el conflicto se resuelva en privado: "Lo demás es espectáculo".

Con información de Europa FM, Milenio y Infobae.

