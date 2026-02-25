YPFB lanza plataforma digital para reportar daños por gasolina desestabilizada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a atender reportes de posibles daños en vehículos vinculados al uso de gasolina desestabilizada.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que el sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con respaldo de información oficial, garantizando transparencia y rigor técnico antes de definir cualquier compensación.

“Cada caso será validado con registros oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, para confirmar la titularidad del vehículo y la carga de combustible en el periodo crítico”, señaló la autoridad.

El sistema clasificará los daños en leves, medios o graves. Los casos leves podrán resolverse de forma ágil mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo, mientras que los daños de mayor gravedad serán sometidos a una evaluación técnica adicional.

La plataforma funcionará a través de WhatsApp, lo que facilitará el acceso a los usuarios en todo el país sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones, incluso en zonas rurales. Además, se habilitará un centro de atención telefónica para orientar a los afectados durante el proceso.

El SREC incorpora expediente digital, firma electrónica, trazabilidad completa y auditoría en tiempo real, lo que permitirá acelerar los pagos, reducir costos operativos y garantizar un control técnico y financiero.

Para acceder a una compensación, los usuarios deberán presentar documentación como RUAT, cédula de identidad, SOAT, cuenta bancaria, número de celular, fotografías y pruebas del daño, además de completar una declaración jurada. Una vez validado el caso y evaluado por el seguro, el pago será depositado en la cuenta bancaria registrada.

