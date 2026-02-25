Bajo un árbol y con chikungunya: El drama de estudiar entre la maleza y charcos

La crisis educativa y sanitaria en la Unidad Educativa San Juan del Sur ha escalado a niveles alarmantes tras un mes de abandono institucional. Los estudiantes del turno tarde se ven obligados a recibir lecciones bajo un árbol y rodeados de maleza, una situación que ya ha provocado los primeros contagios de chikungunya.

La precariedad del entorno, marcado por charcos de agua y maleza alta, ha diezmado la salud de la comunidad escolar.

"Sí estamos enfermos, ya pasé por la enfermedad, estamos con secuelas pero también estamos viniendo; dos estudiantes ya tienen la enfermedad", relató con preocupación la profesora Clotilda Rodríguez.

A pesar de tener la infraestructura a solo unos pasos, la burocracia impide que los niños accedan a un techo digno para protegerse. La docente denunció que, hasta la fecha, no han recibido autorización de la directora del turno mañana, del subalcalde del Distrito 13 ni de la distrital para ocupar las aulas disponibles.

Mientras la comunidad espera por una firma que cambie su realidad, el riesgo de un brote masivo persiste en el establecimiento.

"Hay un estudiante que sí ha tenido baja médica y estamos esperando que se recupere", concluyó Rodríguez, reflejando la urgencia de una intervención inmediata que priorice la salud infantil.

