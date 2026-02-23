Ante el creciente brote de chikungunya que golpea a Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha decidido simplificar los trámites para justificar las faltas escolares. A partir de ahora, los padres de familia no necesitan presentar un certificado médico de forma inmediata para validar la ausencia de sus hijos.

La nueva disposición establece que basta con una comunicación telefónica oportuna para activar una "licencia automática" por sospecha de la enfermedad. Esta medida busca reducir el flujo de personas en centros de salud saturados y, simultáneamente, frenar la cadena de contagios dentro de los colegios.

El director de la DDE, Nelson Alcócer, enfatizó que la instrucción es clara para todas las unidades educativas del departamento.

"Ante cualquier síntoma, el estudiante tiene licencia automática con solo una llamada, porque lo importante es precautelar la salud", afirmó la autoridad.

El protocolo también contempla escenarios críticos: si más de la mitad de un curso presenta síntomas, se podrá migrar a la modalidad de clases a distancia. Esta potestad recae en los directores distritales, quienes evaluarán cada caso para asegurar la continuidad pedagógica sin exponer a los alumnos.

Alcócer también instó a los directores a coordinar con los gobiernos municipales para la eliminación de criaderos de mosquitos en los predios escolares. La estrategia integral busca que las escuelas dejen de ser focos de propagación del vector mediante acciones de limpieza inmediatas.

Finalmente, se exhorta a las familias a no enviar a los menores si presentan fiebre o dolores articulares, recomendando una evaluación médica posterior. El incremento del ausentismo escolar es una realidad que las autoridades esperan controlar con estas facilidades administrativas y preventivas.

Mira la programación en Red Uno Play