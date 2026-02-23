Un impactante hecho de tránsito conmocionó a los transeúntes del centro de la ciudad la mañana de este lunes. Una mujer de la tercera edad, con dificultades de movilidad y presuntamente con discapacidad visual, fue arrollada por un minibús de servicio público en la intersección de las calles Lanza y Uruguay.

El video del incidente, que quedó registrado íntegramente por cámaras de seguridad de la zona, muestra el momento exacto en el que la víctima intentaba cruzar la calzada de manera pausada en medio de una intensa congestión vehicular.

Según las imágenes de vigilancia, la mujer aprovechó un espacio entre los motorizados que esperaban el cambio de semáforo. Al avanzar frente a un minibús, el conductor —quien asegura no haberla visto— inició la marcha, impactando a la anciana y pasando por encima de ella con los neumáticos delanteros, dejándola atrapada debajo del vehículo.

El conductor del transporte público, quien ya se presentó ante las autoridades para prestar su declaración informativa, manifestó su consternación:

"Dicen que la señora es cieguita... no la he visto, si no, hubiera parado. No había nada adelante, estaba bajando la calle Lanza", afirmó el chofer ante los medios y adelantó que se hará cargo de los gastos médicos.

De momento, se encuentra en calidad de arrestado.

Testigos que presenciaron la escena auxiliaron de inmediato a la mujer, informando que presentaba heridas de gravedad en una de sus piernas. Fue evacuada de emergencia al hospital, donde actualmente recibe atención médica. También ya se aproximaron sus familiares.

Por su parte, Juan Carlos Sotopeña, subdirector de Tránsito, informó que el personal técnico ya realizó el peritaje en el lugar del hecho para determinar responsabilidades. "En el transcurso del día vamos a tener una información más certera del caso", señaló la autoridad policial.

