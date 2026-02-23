TEMAS DE HOY:
Policial

Estudiante resulta gravemente herida tras ser atropellada por un micro en el Plan Tres Mil

Producto del impacto, la adolescente sufrió fracturas y heridas de consideración, quedando tendida sobre la capa asfáltica.

Charles Muñoz Flores

23/02/2026 15:33

Exceso de velocidad habría provocado atropello de una menor en el Plan Tres Mil. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una estudiante de 15 años resultó con graves lesiones luego de ser atropellada por un micro de servicio público en la avenida Arroyito, zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con testimonios de testigos que presenciaron el hecho, la menor habría cruzado la vía sin percatarse de que el vehículo de transporte público circulaba por el sector. Algunas versiones señalan que el micro se desplazaba con aparente exceso de velocidad y sin la debida precaución.

Producto del impacto, la adolescente sufrió fracturas y heridas de consideración, quedando tendida sobre la capa asfáltica. La escena generó conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

Personal de emergencia llegó hasta el sitio para auxiliar a la menor, quien posteriormente fue evacuada a un centro asistencial donde recibe atención médica especializada y se encuentra bajo valoración profesional.

En tanto, el conductor del micro fue trasladado en calidad de aprehendido a dependencias policiales, donde permanece mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.

 

