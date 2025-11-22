Así fue el impacto: video muestra cómo atropellan a una estudiante en Santa Cruz

Una estudiante de aproximadamente 13 años fue atropellada este viernes al salir de su colegio, en inmediaciones del mercado Fortaleza, ubicado en la zona Los Lotes en Santa Cruz. El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes que presenciaron el violento impacto.

De acuerdo con el reporte, la menor cruzaba la calle cuando, de forma repentina, un vehículo que transitaba por la zona la embistió. Tras el atropello, el conductor descendió inmediatamente del motorizado y, con la ayuda de los vecinos, brindó auxilio a la estudiante mientras se solicitaba una ambulancia.

La menor fue trasladada de manera urgente a una clínica privada, donde recibe atención médica. En tanto, el conductor fue aprehendido por la Policía y en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar por los delitos de accidente de tránsito y conducción peligrosa.

Los vecinos pidieron mayor precaución vehicular y medidas de seguridad vial en áreas cercanas a unidades educativas para evitar que hechos similares se repitan.

