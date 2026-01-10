“¡Vayan haciendo sus listas!”: Rodrigo Paz anuncia inversión del BID para obras

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este viernes la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la próxima semana, un encuentro que traerá buenas noticias en materia de inversión pública.

El mandatario pidió a gobernaciones, alcaldías y municipios comenzar de inmediato a preparar listas de obras prioritarias, ya que los recursos que se anunciarán estarán destinados a proyectos que generen empleo y movimiento económico.

“Quiero decirles a los departamentos, provincias y municipios: vayan preparando su lista de obras prioritarias. Los recursos que se anunciarán la próxima semana no solo generarán infraestructura, sino también el empleo necesario para reactivar la economía nacional”, afirmó Paz.

El Presidente remarcó que se dará prioridad a proyectos estratégicos que permitan una inyección directa de recursos, con el objetivo de dinamizar la economía y beneficiar a las regiones con mayor necesidad de inversión.

Mira la programación en Red Uno Play