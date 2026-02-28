TEMAS DE HOY:
Esta es la lista de la tripulación del avión siniestrado en El Alto

El avión Hércules que sufrió un accidente en la ciudad de El Alto transportaba dinero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al departamento de La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 20:52

Foto: Accidente aéreo El Alto APG
El Alto

El avión Hércules que sufrió un accidente en la ciudad de El Alto transportaba dinero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al departamento de La Paz.

El avión que pertenecía a la Fuerza Aérea Boliviana con matrícula FAB-81 C-130 que sufrió el accidente en la ciudad de El Alto provocó el choque de la aeronave con varios vehículos que se encontraban en el sector.

Según el plan de vuelo, este sería el listado de la tripulación al interior del aeropuerto.

  1. CHAVEZ PANAGUA ALEJANDRO - PILOTO
  2. ROJAS ZAMBRANIA ERICK - CO-PILOTO
  3. LAZO CORDOVA MAURICIO – NAVEGANTE
  4. CASTRO NACHO CESAR - JEFE DE CARGA
  5. GUTIERREZ LIMACHE RAUL ROLANDO - ESP. DE CARGA
  6. FLORES SAZA ROLANDO - ESP. DE CARGA
  7. CONDORI TINTA JOSE LUIS - ESP. DE CARGA
  8. RAMIREZ ESPINOZA JARED - EXTRA TRIP

 

