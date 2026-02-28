¿Qué se sabe sobre el avión militar que cayó en El Alto?

Tras el accidente aéreo que movilizó a los equipos de emergencia en cercanías del Aeropuerto Internacional de El Alto, han comenzado a conocerse datos cruciales sobre la naturaleza del vuelo y las causas que habrían provocado el siniestro de la aeronave militar.

De acuerdo con información obtenida por Red Uno, la aeronave involucrada es un avión Hércules operado por Transporte Aéreo Boliviano (TAB), empresa que forma parte de la Fuerza Aérea Boliviana. Este operativo correspondía al quinto vuelo programado de la jornada, habiendo despegado desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, con destino a la terminal alteña.

Las primeras investigaciones señalan que las condiciones climatológicas extremas fueron determinantes. Una intensa granizada que cayó sobre la ciudad durante la tarde habría comprometido la visibilidad y el estado de la pista.

El reporte indica que el avión realizó su entrada por el sector de la Ceja de El Alto. Fue precisamente en el momento del contacto con el suelo cuando la nave derrapó, perdiendo el control debido a la superficie resbaladiza por el hielo, lo que finalmente provocó el accidente.

Uno de los datos más relevantes que ha surgido es que el Hércules no transportaba suministros ordinarios, sino una remesa de dinero. Este factor generó una masiva presencia de personas con intención de asaltar el siniestro.

El modelo Hércules es conocido por su robustez en misiones de carga pesada, sin embargo, el fenómeno del "hidroplaneo" o deslizamiento por granizo en una pista de gran altura como la de El Alto representa un desafío crítico incluso para pilotos experimentados.

