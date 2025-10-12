TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Así se estrelló un helicóptero en Huntington Beach, dejó cinco heridos

La aeronave, un modelo Bell 222 asociado al evento Cars 'N Copters, cayó cerca de un hotel frente al mar ante decenas de testigos. La causa del accidente aún se investiga.

Ligia Portillo

12/10/2025 12:10

VIDEO: Así se estrelló un helicóptero en Huntington Beach, dejó cinco heridos. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Cinco personas fueron hospitalizadas luego de que un helicóptero se estrellara en la Pacific Coast Highway, frente al Waterfront Beach Resort, la tarde del sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:09 p.m., cerca del lugar donde se llevó a cabo el evento Cars 'N Copters on the Coast, informó la Patrulla de Carreteras de California.

Imágenes captadas por KTLA muestran el helicóptero descendiendo hacia la carretera mientras espectadores observaban, cuando de repente perdió el control y cayó estrellándose cerca de la vía.

Según un portavoz de la policía de Huntington Beach, a bordo del helicóptero iban dos personas, quienes lograron salir tras el impacto. Además, tres personas que se encontraban en la calle resultaron heridas. Todos ellos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Testigos relataron que vieron el rotor de cola desprenderse momentos antes de que la aeronave impactara contra varias palmeras y una pasarela peatonal situada frente al hotel.

Kurt Johnston, quien se encontraba a pocos metros del lugar, comentó a Sara Welch de KTLA: “Estaba literalmente sobre mi cabeza. Fue como una pesadilla. Vi a un hombre mayor, de unos 85 años, con un corte en la parte posterior de la cabeza; trataba de conseguir un trapo para detener la hemorragia”.

Otro testigo, Darrell Hallett, señaló que los equipos de emergencia sacaron al piloto del helicóptero y le dieron un pulgar hacia arriba, lo que indica que estaba en condiciones relativamente estables.

Por su parte, Greyson Hallett relató que la policía les ordenó evacuar la zona porque temían que la aeronave pudiera explotar. En los videos de la escena también se observa a un niño siendo rescatado entre los escombros. Se confirmó que el helicóptero es un raro modelo Bell 222, famoso por la serie de televisión de la década de 1980, Airwolf.

Funcionarios de la ciudad informaron que la aeronave estaba vinculada al evento Cars 'N Copters, programado para realizarse el domingo 12 de octubre. Además, indicaron que la FAA y la NTSB ya han sido notificadas y que la investigación del accidente sigue en curso.

Imágenes sensibles:

 

Programación

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

