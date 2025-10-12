¡Era Lady Gaga! Se hace viral un niño que pide dinero en la calle para su "tía enferma"

En medio del bullicio habitual de las calles, un niño ha captado la atención —y las monedas— de decenas de transeúntes con una escena tan conmovedora como surrealista: sostenía un pequeño cartel hecho a mano que decía “Ayúdame a ayudar a mi tía enferma”... junto a una fotografía nada más y nada menos que de Lady Gaga.

La imagen, rápidamente compartida en redes sociales, muestra al pequeño con expresión seria y cartel en mano, mientras detrás se ve vaso de cartón para las donaciones. Lo que parecería una clásica historia de caridad infantil tomó un giro inesperado cuando usuarios con ojo agudo reconocieron que la supuesta “tía” era la superestrella del pop internacional, capturada en una de sus habituales y dramáticas apariciones públicas.

“Cuando vi el cartel, casi le doy dinero... pero me di cuenta que esa era Lady Gaga con el vestido de carne de hace años. Me dio risa, pero también ternura”, comentó entre risas una joven, que compartió la fotografía viral.

No está claro si el niño entendía quién era la mujer en la foto o si simplemente le pareció una imagen lo suficientemente llamativa para conmover a los transeúntes. Algunos especulan que podría haber sido una estrategia inocente —y extrañamente efectiva— para destacar entre tantos otros pedidos en la vía pública.

Hasta el momento, Lady Gaga no ha reaccionado al inesperado honor de haber sido nombrada "tía enferma", pero sus fanáticos han respondido con memes, y hasta propuestas de enviar ayuda real al niño por el simple ingenio de su puesta en escena.

Se hace viral un niño que pide dinero en la calle para su "tía enferma"... ¡y es Lady Gaga! Foto: RR.SS.

