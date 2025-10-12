¡Saltó por la ventana! Conductor salva su vida antes de que su camión caiga al vacío (video)

Un hecho dramático y milagroso ocurrió en el sur del país, específicamente en el departamento de Tarija, donde un camión de alto tonelaje se precipitó al vacío tras el colapso de una plataforma. Lo más impactante es que su conductor logró salvar su vida al saltar segundos antes del desplome.

El suceso fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en el que la plataforma cede bajo el peso del vehículo. En una reacción sorprendentemente rápida, el conductor salta del camión y se aleja justo a tiempo, evitando caer junto a la enorme máquina.

El video revela cómo el hombre, en una fracción de segundo, toma la decisión que le salva la vida. Incluso se puede observar cómo se aproxima a la rueda delantera antes de dar el salto final. Posteriormente, el camión cae estrepitosamente y queda volcado, generando asombro entre los testigos.

La reacción de las personas presentes no se hizo esperar: algunos lo abrazan, otros celebran con alivio la increíble maniobra que evitó una tragedia mayor. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de asombro y felicitaciones al conductor por su valentía y reflejos.

Este incidente ha reabierto el debate sobre el estado de la infraestructura vial en la región, especialmente en rutas transitadas por vehículos de carga pesada.

Mira la programación en Red Uno Play