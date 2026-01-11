¡Santa Cruz ya baila!: La primera "preca" enciende la mecha del Carnaval 2026

La noche de esta sábado, el centro histórico de Santa Cruz fue el epicentro de la primera precarnavalera del 2026, un evento que no solo marca el inicio del calendario carnestolendo, sino que reafirma por qué esta celebración es el alma de la región. El público, fiel a su cita, abarrotó las calles para recibir con aplausos el despliegue de color y tradición.

La noche estuvo marcada por la presencia de las comparsas tradicionales, quienes son el pilar de esta festividad. Agrupaciones con décadas de historia demostraron que el entusiasmo no tiene fecha de caducidad.

Con su característica energía, los Tauras 81 se robaron las miradas. "La gente, como siempre, está aquí esperando. Los Tauras 81 estamos firmes; nuestra alegría nos caracteriza todos los años", afirmaron sus integrantes mientras avanzaban entre la multitud. Asimismo, con 47 años de trayectoria, la comparsa Jenecherú destacó la masiva asistencia. "Me sorprendió ver lo lleno que está el centro. Nuestra característica es la unión y la alegría que mantenemos después de casi cinco décadas celebrando", señaló una de sus participantes. Apostando por la elegancia, los Botaratas presentaron una temática colonial que cautivó a los presentes. Su presidente destacó la importancia de interactuar con el soberano: "Tratamos de salir elegantes y hacer participar al público para motivarlos a que sigan asistiendo a las precas".

Un inicio con "100 puntos"

La satisfacción fue generalizada entre los protagonistas del desfile. Representantes de las 25 comparsas tradicionales que abrieron el telón expresaron su agradecimiento por iniciar un año más de festejos, algunos incluso con la mira puesta en grandes hitos, como los "Chichis", quienes aseguraron que Santa Cruz sigue "marcando la diferencia" en cuanto a organización y fervor.

"Gracias a Dios estamos empezando el Carnaval. Esperamos que Dios nos permita llegar a los 40 años de presencia continua el próximo año", comentó emocionada una de las comparseras mientras la música de la banda retumbaba en las paredes del casco viejo.

Con esta primera muestra de cultura y algarabía, Santa Cruz se declara oficialmente en modo Carnaval. La mezcla de temáticas históricas, como la colonial, junto con el orgullo de las comparsas de antaño, deja la vara alta para las próximas precarnavaleras que vendrán antes del gran corso.

