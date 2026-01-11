El Carnaval 2026 ya se siente en todo el país, y gran parte de ese éxito se debe a la espectacular cobertura de la Red Uno de Bolivia. El pasado sábado, la red naranja cumplió su promesa de ser "el canal del carnaval", llevando cada detalle de la primera precarnavalera de Santa Cruz a través de su señal abierta y sus plataformas digitales.

La fiesta mediática comenzó temprano. Desde las 19:00 horas, el equipo digital inició el contacto a través de redes sociales, permitiendo que los internautas fueran los primeros en ver los preparativos detrás de escena. A las 21:00, la señal abierta se unió a la transmisión especial, conectando a miles de familias con el recorrido colonial en el centro de la ciudad.

El carisma de los presentadores

Lo que hizo única a esta "preca" fue la cercanía de las estrellas del canal con el pueblo. Rostros favoritos del público como Grisel, Alejandro, Ian, José Daniel, Fernanda, Yoyo, Fercho y La Peque no solo se limitaron a informar, sino que se convirtieron en parte de la fiesta.

Los presentadores fueron vistos:

Interactuando con la gente: Repartieron regalos y contagiaron su energía a los asistentes en las aceras.

Saltando con las comparsas: Los conductores se sumaron al baile de los comparseros, demostrando su espíritu carnavalero.

Entrevistas exclusivas: Lograron declaraciones de primera mano de las reinas y los presidentes de las comparsas tradicionales y coreográficas.

La Red Uno reafirmó su compromiso con la cultura cruceña al confirmar que esta es solo la primera de muchas transmisiones. El canal de la alegría estará presente en las cuatro precarnavaleras programadas y, por supuesto, llevará la máxima experiencia con el despliegue del Gran Corso de Santa Cruz.

Con una temática colonial que conquistó los corazones y una producción de primer nivel, la Red Uno demostró que el Carnaval se vive mejor cuando se comparte a través de la pantalla amiga.

Mira la programación en Red Uno Play