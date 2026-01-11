El arte detrás de la "Diosa Guaraní": Un carro alegórico inspirado en tejidos ancestrales

El deslumbrante paso de Camila I en la primera precarnavalera de Santa Cruz no fue obra del azar. Detrás de la majestuosidad de la "Diosa Guaraní" y su representación del personaje Rosita Pochi, se encuentra un arduo trabajo de ingeniería artística liderado por el diseñador Francisco Mercado, quien brindó detalles sobre la creación que transportó a la soberana.

La carroza fue bautizada como "Sumbi", un término que hace referencia a un tejido guaraní isoseño de carácter ancestral y sagrado. Según Mercado, este fue el eje central de la obra: "Nos hemos inspirado en eso; el 70% del carro tiene tejidos de hilo, ese es el concepto", explicó el diseñador, destacando la importancia de rescatar elementos culturales de la región.

Para lograr este acabado, un equipo de 15 personas trabajó intensamente durante 10 días, logrando una pieza que destaca por su fidelidad a la iconografía indígena.

La creación de estas estructuras monumentales supone un desafío logístico y económico. Mercado reveló que la inversión para este primer carro alegórico ronda los 15 mil dólares. El diseñador, que cuenta con cuatro años de experiencia en la elaboración de carros para la fiesta grande, subrayó que el esfuerzo no se detiene aquí.

"Estamos preparando los próximos carros para las siguientes precarnavaleras; tenemos mucho trabajo. Cada sábado el carro será diferente", adelantó Mercado.

El despliegue para esta temporada es masivo. En total, un equipo de más de 40 personas se encuentra trabajando simultáneamente para cumplir con la agenda de las cuatro precarnavaleras y el Gran Corso. Con esta propuesta, la comparsa coronadora Testarudos y Francisco Mercado apuestan por un carnaval que, además de alegría, celebra la identidad y el patrimonio boliviano.

