Santa Cruz se rinde ante el color y la tradición en la primera "preca" del 2026

El rugir de las bandas y el colorido de los tipoyes marcaron el inicio oficial de las celebraciones carnestolendas en Santa Cruz. La primera precarnavalera, que celebra su edición número 52, se apoderó de las calles cruceñas en un espectáculo que fusionó la historia y el entusiasmo de un pueblo que ya respira su "Fiesta Grande".

La jornada fue una vitrina de diversidad folclórica y talento local. En total, 8 comparsas coreográficas y 28 tradicionales desfilaron ante una multitud que colmó las aceras y otra que siguió cada detalle a través de la transmisión en vivo de la Red Uno de Bolivia.

Bismarck Cronenbold, presidente de la Asociación Cultural, Danzas y Espectáculos de Santa Cruz (Acdecruz), calificó el evento como un éxito rotundo: "Estamos festejando las actividades culturales gracias al apoyo del público, que es lo más importante. Todos han venido a disfrutar de los 'Cambas renovados' y del bloque de Acdecruz", señaló con entusiasmo.

Identidad y elegancia en el asfalto

El desfile fue una explosión de simbolismos. La comparsa "Genuinas" destacó por sus deslumbrantes vestidos inspirados en las misiones jesuíticas, rindiendo tributo al arte, la naturaleza y la arquitectura de las provincias cruceñas. Por su parte, las "Orquídeas" aportaron la cuota de elegancia característica de las damas cruceñas, contagiando alegría a los asistentes.

Los ballets folclóricos también tuvieron un rol protagónico. "El grupo Mitahori está presente; espero que este arete guaraní sea del agrado de todo el público", expresó una de las bailarinas, subrayando el respeto por las raíces indígenas de la región.

Uno de los momentos más esperados fue el paso de Camila I, soberana de los "Testadudos" y reina del Carnaval cruceño 2026. Con su paso, la soberana número 89 reafirmó el compromiso de Santa Cruz con su identidad cultural.

Sarah Mansilla, Secretaria Municipal de Cultura, destacó la relevancia histórica de la noche: "Es maravilloso ver a nuestra reina número 89 y celebrar la versión número 52 de estas precarnavaleras. Es un hito que mantiene viva nuestra esencia".

Entre el paso de los "Cambas Vida Linda" y otras agrupaciones de antaño, la primera precarnavalera cerró con un balance positivo, dejando el camino servido para lo que prometen ser semanas de intensa fiesta y orgullo regional.

