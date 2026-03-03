La tarde del accidente aéreo en El Alto, Luis Alejandro Aliaga realizaba su jornada normal de trabajo como delivery en motocicleta. La ciudad estaba cubierta por una intensa granizada y las calles mojadas complicaban la circulación. Su intención era terminar el trabajo y regresar a casa.

En cuestión de segundos, el ruido ensordecedor de las turbinas alertó a quienes se encontraban en la zona. La aeronave descendió y el impacto desató una escena de caos. Vehículos fueron desplazados por la fuerza del choque y partes del avión quedaron esparcidas en el sector.

Luis quedó en medio de la tragedia. Según su relato, el ala de la aeronave pasó por encima de él y un quiosco de dulces terminó cubriendo su cuerpo, un hecho que, considera, fue determinante para salvarle la vida.

“El ala del avión pasó sobre mi cabeza (...) No entiendo cómo he vivido si estaba en medio de todo.” declaró Luis

El panorama era devastador: personas heridas, sangre en el lugar y escenas de desesperación. En medio del shock, el joven intentó moverse, pero no podía caminar. Minutos después recibió ayuda y fue trasladado para recibir atención médica.

El diagnóstico confirmó una fractura en la pierna derecha. Ahora necesita una intervención quirúrgica para recuperar la movilidad. Mientras tanto, permanece en reposo, con la preocupación de no poder trabajar.

Padre de dos hijos

Luis es padre de dos hijos y su labor como delivery constituye el principal sustento de su familia. La motocicleta no solo representa su herramienta de trabajo, sino la fuente de ingresos que sostiene su hogar.

Luis agradece haber sobrevivido a un hecho que pudo costarle la vida. Hoy su prioridad es sanar, volver a caminar y retomar su rutina para continuar apoyando a sus hijos.

