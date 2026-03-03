¿Se están cumpliendo? Las tres sombrías profecías de Baba Vanga que ponen en jaque al 2026

A casi tres décadas de su muerte, el legado de la mística búlgara vuelve a sacudir la opinión pública. Entre contactos de otro mundo y el estallido de un conflicto global, el calendario de 2026 se perfila como uno de los más convulsos de la historia moderna.

El misterio de noviembre: Primer contacto alienígena

La predicción más disruptiva para este año apunta directamente a las estrellas. Según las visiones transmitidas por su círculo cercano, noviembre de 2026 marcará un hito sin precedentes: la aparición de una nave de origen desconocido. Este evento representaría el primer contacto oficial de la humanidad con una civilización extraterrestre, una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo, según informa el portal TN.

Un mundo al borde del abismo: ¿Tercera Guerra Mundial?

En un contexto de máxima tensión geopolítica, la vidente también visualizó un escenario bélico devastador. Las profecías sugieren que la inestabilidad en Europa del Este y las fricciones entre las grandes potencias asiáticas podrían converger en una Tercera Guerra Mundial.

La advertencia de los expertos: Aunque el clima político actual guarda similitudes con lo descrito por la "Nostradamus de los Balcanes", analistas internacionales instan a la prudencia, recordando que estas visiones deben leerse como posibilidades y no como destinos inevitables.

Naturaleza indomable: El planeta bajo asedio

Finalmente, Baba Vanga anticipó un 2026 marcado por la furia de los elementos. Sus vaticinios advierten sobre:

Catástrofes geológicas: Terremotos masivos y erupciones volcánicas.

Alcance global: Se estima que fenómenos climáticos extremos podrían golpear con fuerza entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre.

"Baba Vanga no dejó registros escritos, pero sus visiones, transmitidas de boca en boca, siguen siendo un recordatorio del oscuro legado y las fuerzas incontrolables que podrían cambiar nuestro rumbo".

