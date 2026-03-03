¿Un impostor en la gala? La publicación que desató dudas sobre Jim Carrey

La noche del 26 de febrero de 2026, durante la 51ª edición de los Premios César, el actor Jim Carrey subió al escenario para recibir un César de Honor por su trayectoria.

Lo que debía ser un momento de reconocimiento terminó convertido en tendencia global. En cuestión de horas, redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones que aseguraban que el hombre que apareció en el escenario “no era el verdadero Carrey”.

Usuarios compararon su físico, expresiones y gestos con imágenes anteriores del actor. Algunos señalaron que “algo no cuadraba”, mientras que otros defendieron que simplemente se trataba de cambios naturales con el paso del tiempo.

El giro inesperado: la publicación de Alexis Stone

El debate dio un salto cuando Alexis Stone, reconocido por sus transformaciones hiperrealistas mediante maquillaje FX, publicó un carrusel de imágenes que muchos interpretaron como una “confirmación”.

La descripción fue directa: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”.

Dos de las fotos mostraban a “Jim Carrey” durante la ceremonia. La última imagen revelaba lo que parecía ser un set de caracterización: máscara, peluca y prótesis dental, elementos habituales en procesos de transformación extrema.

Para algunos, el post fue prácticamente una confesión. Para otros, se trató de una provocación artística o incluso de imágenes generadas con inteligencia artificial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial que respalde la teoría del supuesto reemplazo.

¿Por qué la teoría ganó tanta fuerza?

El nombre de Alexis Stone no es menor en internet. Su trabajo consiste precisamente en convertirse en celebridades con un nivel de detalle que ha llegado a confundir al público en más de una ocasión.

Esa reputación fue suficiente para que el rumor explotara. La mezcla de un evento de alto perfil, un homenaje emotivo y una publicación ambigua creó el escenario perfecto para que la teoría se viralizara.

