¿Pensaste que ya acabó? El Carnaval de la Concordia sigue con más actividades

En Cochabamba la fiesta no se apaga. El Carnaval de la Concordia sigue su curso y extiende la celebración con una agenda que llegará hasta mediados de marzo, consolidándose como el carnaval más largo del país.

Agenda de actividades

1 de marzo

Cacharpaya del Distrito 7

Carnaval de Antaño / Corso en la zona sur

8 de marzo

Carnaval del Pueblito en la zona norte

15 de marzo

Feria Cultural Cobol en Itocta

Feria de la Ambrosía en la OTB Mayca

Estas actividades buscan mantener viva la tradición carnavalera y dinamizar distintos distritos del municipio.

Movimiento económico ya supera los Bs 175 millones

El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Roberto Aranibar, informó que durante el periodo carnavalero se generó un movimiento económico superior a los 175 millones de bolivianos.

En cuanto al impacto turístico, destacó especialmente el Corso de Corsos, que recibió aproximadamente 175 mil visitantes.

“Consideramos que el Corso de Corsos ha sido un éxito, con una inyección económica de entre 60 y 80 millones de bolivianos. Esta actividad generó recursos y movimiento para muchos sectores de la ciudad”, afirmó Aranibar.

Asimismo, resaltó la organización del evento principal, que concluyó a la 01:00 de la madrugada, tres horas antes que el año pasado. No obstante, indicó que se trabajará en mejorar las debilidades identificadas durante la jornada.

Con cifras millonarias, miles de visitantes y una agenda que sigue activa, Cochabamba demuestra que su Carnaval no solo es el más largo de Bolivia, sino también uno de los más dinámicos y convocantes.

