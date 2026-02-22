La Paz: Conozca el recorrido del “Entierro del Pepino”

La actividad comenzará a las 11:00 y marcará el cierre oficial del Carnaval Paceño 2026 con comparsas, danzas tradicionales y el tradicional recorrido hasta el Cementerio General.

La Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz confirmó que este domingo 22 de febrero se realizará el tradicional “Entierro del Pepino”, actividad que pondrá punto final a las celebraciones del Carnaval Paceño 2026.

El evento está previsto para iniciar a las 11:00 de la mañana y reunirá a distintas comparsas que acompañarán el simbólico recorrido hasta el Cementerio General de La Paz.

La concentración comenzará en la Plaza Garita de Lima. Desde allí, la comitiva ascenderá por la avenida Baptista y posteriormente tomará la avenida Kollasuyo hasta llegar a puertas del camposanto, donde estará instalado el palco principal. La desconcentración se realizará en la calle Reyes Cardona.

El secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, explicó que esta actividad simboliza la culminación del Carnaval y contará con una entrada folklórica protagonizada por Pepinos, Ch’utas y Cholitas del carnaval paceño. Además, las reinas de belleza acompañarán al personaje central de la jornada.

El Pepino es uno de los personajes más representativos del Carnaval Paceño. Simboliza la picardía y el espíritu festivo, caracterizado por su actitud traviesa, sus saltos y su interacción constante con niños y familias durante las celebraciones.

Con esta actividad, La Paz despide oficialmente el Carnaval 2026, manteniendo viva una de sus tradiciones más emblemáticas.

