Danza sin pausa: fraternidades folklóricas encienden el tercer bloque del Corso de Corsos

Se prevé el ingreso de caporales, morenadas, tinkus, salay, chacarera y muchas otras danzas tradicionales en próximas horas que irán dando forma al bloque.

Cristina Cotari

21/02/2026 16:47

Fraternidades desatan el alma cultural del Corso de Corsos en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El corazón cultural del Corso de Corsos comenzó a latir con más fuerza con el ingreso del tercer bloque, protagonizado por 70 fraternidades folklóricas que llenan de bandas, color y tradición las calles de Cochabamba.

El despliegue comenzó con los “Chutas” llegados desde La Paz. Con su característico atuendo, picardía y pasos ágiles, encendieron el entusiasmo del público que respondió con aplausos y vítores desde las graderías. Su energía marcó el tono de una tarde donde la tradición se vivió con intensidad.

Los “Chutas” de La Paz. Foto: Red Uno

Luego, los Tinkus “Wistus” irrumpieron con fuerza, imponiendo su ritmo potente y sincronizado. Cada salto y cada giro transmitían pasión, mientras los tambores y melodías despertaban la emoción colectiva. 

La elegancia llega de la mano de la Morenada. Con máscaras detalladas, bordados brillantes y movimientos perfectamente coordinados, las fraternidades mostraron el esplendor de una danza que simboliza historia y orgullo cultural.

Una fraternidad de morenada en el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

Se prevé el ingreso de caporales, morenadas, tinkus, salay, chacarera y muchas otras danzas tradicionales en próximas horas que irán dando forma al bloque. Cada agrupación ingresa aportando su  propio sello, fusionando disciplina, alegría y tradición en un espectáculo para no dejar  indiferente a nadie.

Más que un desfile, el Corso de Corsos vuelve a confirmarse como una vitrina viva del patrimonio que enorgullece a todo el país, donde la tradición no solo se recuerda: se baila, se siente y se comparte.
 

