La postal más tierna del Corso: abuelito bailarín conquista al público en Cochabamba

En medio del desfile, un abuelito bailarín se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada. Con una peluca multicolor que destacaba bajo el sol, gafas llamativas y un traje vibrante en tonos rojo, azul y amarillo, avanzaba al ritmo de la música con una sonrisa amplia.
21/02/2026 13:05
Escuchar esta nota
Una escena cargada de color, ternura y alegría se llevó los aplausos durante la jornada del Corso de Corsos en Cochabamba, donde la fiesta volvió a latir con fuerza en cada tramo del recorrido.
A pocos metros, otra bailarina, con un lazo rosado en el cabello y vestimenta festiva, seguía el compás con alegría. La participante no solo observaba; bailaba junto a él, reía y compartía el momento con natural complicidad. La imagen, sencilla pero poderosa, reflejaba el espíritu más auténtico del carnaval: la tradición que se transmite en familia y la felicidad que no entiende de edades.
Entre música contagiosa, trajes coloridos y sonrisas cómplices, el Corso de Corsos volvió a demostrar que es mucho más que un desfile multitudinario. Es identidad viva, es encuentro generacional y es una celebración que renueva cada año el orgullo y la alegría de Cochabamba.
Porque cuando el carnaval no tiene edad, se convierte en un sentimiento eterno que se baila y se disfruta generación tras generación.
Mira la programación en Red Uno Play
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00