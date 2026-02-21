Millones atentos: así sabrás si fuiste designado jurado electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este viernes 20 de febrero el sorteo oficial de jurados electorales rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que el acto se desarrolló de manera simultánea en los nueve departamentos del país. En la mayoría se llevó adelante a las 10:00; en La Paz fue a las 9:00 y en Pando a las 9:30.

La selección se realizó sobre un padrón de aproximadamente 7,4 millones de ciudadanos habilitados para votar. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran la mayor cantidad de electores.

La normativa permite que una persona que ya fue jurado en procesos anteriores pueda ser designada nuevamente.

¿Cuándo se publican las listas?

Las nóminas oficiales se publicarán este domingo 22 de febrero en las páginas web del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales.

Además, desde el sábado comenzarán las notificaciones a los ciudadanos designados, con el fin de garantizar su asistencia a las capacitaciones obligatorias.

¿Cómo saber si eres jurado?

Para verificar si fuiste sorteado, debes ingresar a la plataforma digital “Yo Participo” del Órgano Electoral Plurinacional.

Solo necesitarás:

Tu número de cédula de identidad (sin lugar de expedición).

Tu fecha de nacimiento.

Después de completar el código de verificación y hacer clic en “consultar”, el sistema mostrará en segundos:

Si fuiste designado jurado.

Tu recinto electoral.

Tu mesa asignada.

Tu estado de habilitación.

La consulta puede realizarse desde computadora o teléfono celular.

Desde este domingo, millones de ciudadanos podrán confirmar si asumirán una de las responsabilidades más importantes del proceso democrático.

