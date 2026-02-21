Lara presenta acción de protección de privacidad contra Jaime Soliz

La jornada de este viernes 20 de febrero se dio a conocer que el vicepresidente Edmand Lara Montaño interpuso una acción de protección de privacidad por la vía constitucional en contra de su exdirector general de la Vicepresidencia, Jaime Solíz.

De acuerdo con el documento emitido por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, la acción fue admitida y se fijó audiencia pública para el 24 de febrero de 2026 a horas 14:30, la cual se desarrollará de manera virtual.

Según se informó, Lara solicita que Solíz se abstenga de mencionarlo en sus declaraciones públicas, argumentando la vulneración de su derecho a la privacidad.

La notificación establece además que la parte demandada deberá presentar el informe correspondiente y remitir los antecedentes del caso en el marco del proceso constitucional.

El recurso fue planteado en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. Ahora será la Sala Constitucional la que determine si corresponde otorgar la tutela solicitada por la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play