Presidente anuncia paquete de leyes y pide a la Asamblea aprobar sin “dedazos”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este viernes que el Órgano Ejecutivo prepara un paquete de leyes que será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en la próxima semana.

Desde el municipio de Porongo, que celebra su aniversario, el mandatario señaló que las propuestas normativas buscan impulsar el crecimiento y desarrollo del país.

“Estamos planificando propuestas, normas y leyes que serán una serie de paquetes que vamos a presentar en las siguientes semanas. Esto hay que explicarlo a los sectores y escuchar las contrapartes”, afirmó.

El jefe de Estado pidió a los parlamentarios tratar y aprobar las iniciativas “no bajo el dedazo, el jefazo ni el caudillo de turno de los partidos políticos”, sino pensando en el desarrollo de las regiones.

Proyectos con financiamiento asegurado

Entre las propuestas figura el manejo de aguas servidas en el centro de Porongo. Según explicó, los estudios técnicos estarán listos a finales de este año o, a más tardar, a inicios de 2027.

El mandatario aseguró que los proyectos ya cuentan con financiamiento gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Junto al gabinete estamos trabajando para que se presenten ante el parlamento. Les pido con respeto a los parlamentarios de Santa Cruz y del país que puedan aprobar estos proyectos, porque ya están financiados”, sostuvo.

El Ejecutivo prevé socializar las iniciativas con distintos sectores antes de su tratamiento legislativo.

