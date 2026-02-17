Rodrigo Paz confirma viaje a investidura de José Antonio Kast en Chile

El presidente Rodrigo Paz Pereira, confirmó que viajará a Chile para asistir el próximo 11 de marzo a la investidura del mandatario electo, José Antonio Kast, en la ciudad de Santiago, donde además cumplirá una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales.

El anuncio fue realizado durante la celebración del Carnaval en Tarija, donde el jefe de Estado destacó la importancia de avanzar en temas comerciales y de integración regional.

“Vamos a ir a Chile, sin dejar de lado nuestras pretensiones constitucionales con respecto al mar”, afirmó.

El mandatario remarcó que para Bolivia es prioritario consolidar el acceso a mercados internacionales, tanto por el océano Pacífico a través de territorio chileno y peruano, como mediante alternativas de conexión hacia el Atlántico.

Entre los principales temas que serán abordados figura el impulso al corredor bioceánico del sur, un proyecto estratégico que beneficiará a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí, facilitando la conexión comercial entre ambos océanos y fortaleciendo el turismo y la economía regional.

En la política de Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, Paz informó que se desarrollan negociaciones con Brasil y Paraguay para consolidar la participación boliviana en esta iniciativa de integración, considerada clave para mejorar la competitividad y el posicionamiento del país en el comercio internacional.

