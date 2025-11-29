Paz: "Evo tomó unas pantuflas de un hotel de 5 estrellas de Brasil y las llevó a su museo, que costó 8 millones de dólares"

En un contundente discurso pronunciado durante una reunión con regantes en Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz lanzó duras críticas contra las administraciones anteriores, acusándola de malgastar fondos públicos en proyectos suntuosos y una excesiva burocracia, mientras dejaba al país sin recursos energéticos y con una deuda histórica.

El mandatario contrastó las prioridades de su Gobierno, enfocadas en la producción y el riego, frente a lo que denominó "pantuflas y canchitas" del pasado.

Deuda histórica y el "museo de las pantuflas"

El eje central de la crítica del presidente Paz fue el destino de los ingresos del gas y la deuda actual de Bolivia.

"Durante 20 años, 60.000 millones de dólares se gastaron del gas. Ya no hay 60.000 millones de dólares", sentenció Paz. "Se lo gastaron unos cuantos que se hicieron ricos, poderosos, políticos que hoy día disfrutan", agregó.

El presidente Paz ilustró el derroche criticando duramente el Museo de Orinoca (construido por el expresidente Evo Morales), que costó 8 millones de dólares: "Logré entrar, y saben que vi unas pantuflas... el señor expresidente había ido a ver un partido de fútbol en el avión presidencial... vio unas pantuflas en el baño, se las puso, las usó y las trajo... Y después las puso en su museo para que los bolivianos veamos las pantuflas, un museo que costó 8 millones de dólares".

Maximizando el impacto de la cifra, el presidente preguntó a los regantes. "Si yo tengo que invertir 8 millones de dólares. ¿Voy a invertir en pantuflas o en producción? Producción... 8 millones de dólares son fácilmente muchos proyectos de riego para cada uno de ustedes", afirmó. El mandatario enfatizó la carga financiera dejada: "Se gastaron 60.000 y nos han dejado 40.000 para pagar."

Menos burocracia y fin a los "manka gastos"

En defensa de las acciones tomadas en sus primeros 20 días de gestión, el presidente Paz explicó que su Gobierno está reduciendo el aparato estatal para liberar recursos destinados a la inversión productiva. El presidente criticó la excesiva burocracia que obstaculizaba los proyectos de riego, donde una decisión tenía que pasar por "500 funcionarios".

"Lo que hemos hecho es unificar para que en vez de tener 500 manka gastos, 500 flojos, que le pagamos un salario, haya uno que haga ese trabajo y la plata se la usa para producir y no para pagar a los compañeros del partido", aseguró.

Paz aseguró que fusionar ministerios y reducir personal tiene como objetivo cortar el "cáncer de la corrupción" y evitar el "malgasto de plata en compañeros fantasmas o en compañeros del partido". Asimismo, el presidente se refirió a la reciente crisis de combustible, asegurando que la mejora en el suministro se debe a la lucha contra el contrabando: "6.000 millones de dólares han desaparecido con el diésel y la gasolina... Ahora, aun con la corrupción que sigue habiendo... hay más diésel, hay más gasolina... le hemos cortado las uñas a esos ladrones", complementó.

