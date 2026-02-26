Posesionan a la primera diputada con discapacidad visual en histórica sesión

En una sesión de la Cámara de Diputados, este jueves fue posesionada Aida Luz Tuchani Lurici, la primera legisladora con discapacidad visual del país, como diputada suplente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en representación del departamento de Pando.

La posesión estuvo a cargo de la presidenta en ejercicio de la Cámara, Daniela Cabrera, quien señaló: “Queda posesionada como diputada suplente por el departamento de Pando. Muchísimas felicidades”.

Tras asumir funciones, la legisladora manifestó su compromiso de trabajar por la inclusión y la defensa de las familias de su región, así como de los sectores más vulnerables del país.

Tuchani nació en Riberalta, Beni, en 1987, pero creció en Pando. Es madre y estudió Derecho, trayectoria que resalta su formación y participación en el ámbito social.

Inicialmente fue candidata a segunda diputada titular plurinominal por Pando y actualmente está habilitada como primera diputada suplente.

Su incorporación a la Asamblea Legislativa Plurinacional representa un avance en la participación política de personas con discapacidad y en la apertura de espacios de representación.

Con información de ABI.

