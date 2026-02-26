TEMAS DE HOY:
Ana Lucía Reis Narcotráfico estudiante atropellada

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Posesionan a la primera diputada con discapacidad visual en histórica sesión

Se trata de la diputada suplente del PDC por el departamento de Pando, Aida Luz Tuchani Lurici.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 11:34

Foto: La diputada suplente del PDC, Aida Luz Tuchani Lurici.
Bolivia

Escuchar esta nota

En una sesión de la Cámara de Diputados, este jueves fue posesionada Aida Luz Tuchani Lurici, la primera legisladora con discapacidad visual del país, como diputada suplente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en representación del departamento de Pando.

La posesión estuvo a cargo de la presidenta en ejercicio de la Cámara, Daniela Cabrera, quien señaló: “Queda posesionada como diputada suplente por el departamento de Pando. Muchísimas felicidades”.

Tras asumir funciones, la legisladora manifestó su compromiso de trabajar por la inclusión y la defensa de las familias de su región, así como de los sectores más vulnerables del país.

Tuchani nació en Riberalta, Beni, en 1987, pero creció en Pando. Es madre y estudió Derecho, trayectoria que resalta su formación y participación en el ámbito social.

Inicialmente fue candidata a segunda diputada titular plurinominal por Pando y actualmente está habilitada como primera diputada suplente.

Su incorporación a la Asamblea Legislativa Plurinacional representa un avance en la participación política de personas con discapacidad y en la apertura de espacios de representación.

Con información de ABI. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD