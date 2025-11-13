Diputados declaran cuarto intermedio en sala para conformar comisiones

La Cámara de Diputados determinó aproximadamente a las 9:20 un cuarto intermedio en sala de media hora para la conformación de comisiones y comités para coordinar con los jefes de bancada las listas a ser presentadas al pleno.

“vamos a determinar un cuarto intermedio de media hora en sala”, dijo el presidente de diputados Roberto Castro.

Noticia en Desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play