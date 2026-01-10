Ministerio Público investiga de oficio el asesinato de Mauricio Aramayo

El Ministerio Público ha iniciado de oficio y de manera inmediata las investigaciones penales por la muerte de Juan Mauricio Aramayo. Un equipo multidisciplinario de fiscales y peritos técnicos se ha desplegado en Tarija para realizar las actuaciones técnico-científicas que exige la ley.

La Fiscalía Departamental confirmó este viernes que la causa del deceso fueron dos disparos de arma de fuego que comprometieron órganos vitales. El fiscal Juan Ernesto Mogro fue enfático al calificar el suceso como un crimen minuciosamente planificado por sus ejecutores.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades han priorizado la recolección de pruebas para evitar que el caso quede en la impunidad. Como parte del operativo, la comisión de fiscales ya procedió al secuestro de elementos clave y a la realización de la autopsia médico-legal.

Asimismo, se han emitido requerimientos de urgencia para obtener y analizar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona del ataque.

