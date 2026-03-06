"Fue una confusión": Defensa de ciudadano colombiano baleado en Cochabamba asegura que la víctima no tiene antecedentes

Tras el violento intento de asesinato registrado al mediodía de este jueves en la zona de Cala Cala, el abogado defensor del ciudadano colombiano de 62 años, Jorge Vázquez, confirmó que presentaron la denuncia. En sus declaraciones, desmarcó a su cliente de cualquier actividad ilícita y calificó el ataque como un posible caso de "confusión" o un hecho de inseguridad descontrolada.

Una víctima de la "inseguridad ciudadana"

Mientras la Policía Boliviana mantiene activo el "Plan Z" para dar con los dos sicarios que se dieron a la fuga en una motocicleta, la defensa legal fue enfática en señalar que su protegido es un hombre de la tercera edad dedicado al comercio minorista de ropa y que reside en Cochabamba desde hace más de una década.

"El señor es una víctima de la inseguridad que estamos viviendo. No tiene antecedentes delictivos ni en Bolivia ni en Colombia. Es un comerciante que trae ropa de su país y tiene sus inversiones aquí", afirmó Jorge Vázquez.

Respecto a las hipótesis sobre posibles deudas, el jurista fue tajante: "Mi cliente está sorprendido; no tiene deudas ni rencillas con nadie. Si bien alguna vez prestó montos menores (entre 1.000 a 3.000 bolivianos), lo hizo por ayudar, no de forma exorbitante".

Un "milagro" a plena luz del día

El ataque, captado por cámaras de seguridad en la calle Man Césped, muestra la crudeza del intento de ejecución. Un sicario descendió de una moto, se acercó a menos de 20 centímetros de la víctima y gatilló repetidamente por la espalda.

Según el relato de la defensa y el informe médico:

Primer disparo: Rozó la parte superior de la nuca, dejando una herida superficial.

Segundo disparo: Impactó en el dedo meñique de la víctima cuando esta intentó cubrirse la cabeza al agacharse.

Tercer disparo: Fue percutado al aire mientras los atacantes huían.

"Milagrosamente ha habido mucha obra divina. Parece que era una persona 'amateur' porque alguien con experiencia no falla a esa distancia", añadió el abogado.

Secuelas psicológicas y pedido de celeridad

A pesar de que las heridas físicas fueron calificadas como leves por el centro médico, el estado emocional del ciudadano es crítico. Vázquez informó que su cliente presenta una afectación psicológica total, siente temor de salir de su domicilio y requiere terapia tras el trauma vivido.

La defensa concluyó exigiendo a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) que la investigación se realice con celeridad y profesionalismo. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir quién lo hizo y por qué", sentenció.

