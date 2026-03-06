Quinto feminicidio en El Alto: adolescente de 16 años fue asfixiada

La ciudad de El Alto registra un nuevo hecho de feminicidio, el quinto en lo que va del año, según informó el comandante policial del municipio, quien confirmó que la víctima es una adolescente de 16 años que habría muerto por estrangulamiento.

De acuerdo con el reporte del comandante regional de la Policía, el coronel Carlos Valencia, la joven fue encontrada sin vida en su domicilio y posteriormente trasladada por su hermana al hospital Corazón de Jesús del Kenko, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

“La adolescente llegó al hospital sin signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, habría fallecido por estrangulamiento”, señaló Valencia.

El caso se encuentra en plena investigación por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que busca a la pareja de la adolescente, quien se perfila como uno de los principales sospechosos.

“Se está investigando a su pareja o a una persona conocida que habría estado con ella antes de su fallecimiento”, explicó el comandante.

Según el informe médico preliminar, la joven habría fallecido aproximadamente una hora antes de llegar al hospital. Durante la revisión física se detectaron signos de violencia y una posible asfixia mecánica, lo que motivó que el personal médico alertara a la Policía.

“Cuando se hizo el examen físico, se evidenciaron signos de muerte violenta, por lo que se dio aviso a la Policía para el levantamiento legal del cadáver”, indicaron desde el hospital.

La víctima fue identificada como Amy Esther, una estudiante que cursaba el último año de secundaria y que, según sus familiares, tenía planes de ser ingeniera.

“Ella quería estudiar ingeniería. Tenía muchas ganas de salir adelante”, relató su padre entre lágrimas.

La adolescente fue encontrada en su habitación por su hermana, quien posteriormente la trasladó al hospital. Según la familia, cámaras de seguridad registraron la presencia de un sujeto que habría salido de la vivienda poco antes de que se descubriera el crimen.

“Las cámaras muestran a un sujeto que sale de la casa con una bolsa y una mochila”, denunciaron los familiares.

Los restos de Amy son velados en la zona Santiago II de la ciudad de El Alto, donde familiares, amigos y vecinos exigen justicia y que se capture al responsable de este nuevo caso de feminicidio.

Mira la programación en Red Uno Play